Paso de la Patria: robaron una camioneta y una lancha con las llaves puestas

Un hecho inusual ocurrió este miércoles a la noche en la localidad correntina de Paso de la Patria. Una camioneta y una lancha fueron robadas con las llaves puestas en la bajada de lanchas municipal conocido como "Rincón".

Ambos vehículos pertenecen a una empresa de guías de pesca deportiva proveniente de Buenos Aires. El robo se produjo mientras el propietario y los turistas que se encontraban pescando decidieron detener la actividad para mirar un partido de fútbol de Argentina contra Colombia. En ese momento, la camioneta quedó estacionada a orillas del río con la lancha enganchada y las llaves puestas.

El operativo de búsqueda se extendió durante toda la noche, con la participación de la Policía de Corrientes, Prefectura Naval Argentina y refuerzos provenientes de San Luis, aunque las intensas lluvias complicaron el rastrillaje.

Hasta el momento, no hay rastros ni de la camioneta ni de la lancha, y se analizan todas las cámaras de seguridad cercanas. Las autoridades continúan la investigación, sin descartar ninguna línea, incluidas las que sugieren un posible intento de fraude, aunque por ahora no hay elementos concretos que confirmen esta versión.