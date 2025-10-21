Recuperaron numerosas cosas sustraídas de una casa

Tras una investigación llevada a cabo en la localidad de San Luis del Palmar, lograron recuperar numerosos objetos y electrodomésticos denunciados como sustraídos de una casa.

Se trató de un trabajo realizado por efectivos de la Comisaría local con su brigada de investigación, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente.

El ilícito ocurrió el pasado fin de semana, cuando personas de identidad desconocida, tras violentar uno de los accesos de un inmueble, ingresaron a la propiedad y se llevaron taladro, sierra circular, alargues, rueda, ropas, plancha, entre otras cosas.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata iniciaron diversos trabajos de investigación, y tras observación de cámaras de seguridad, obtuvieron valiosa información que orientó el trabajo para saber dónde podrían encontrarse los elementos sustraídos.Lograron finalmente hallar las cosas y en consecuencia un hombre fue aprehendido sindicado como uno de los presuntos autores. Todo se encuentra a disposición de la Fiscalía.