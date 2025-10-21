El excombatiente goyano Horacio Godoy presenta su libro sobre Malvinas “Así luchamos los artilleros”

La Dirección Provincial Malvinas Argentinas, dependiente del Ministerio de Seguridad de Corrientes, realizará la presentación del libro “Así luchamos los artilleros de Malvinas”, escrito por el doctor Horacio Alberto Godoy.

El autor, excombatiente nacido en la ciudad de Goya y actualmente residente en la provincia de Buenos Aires, compartirá su obra en un acto que se llevará a cabo el miércoles a las 10 en el Salón Verde de la Casa de Gobierno. El evento anticipa un emotivo reconocimiento a los veteranos de la gesta de 1982.

Historia de los Artilleros

Horacio Godoy prestó servicio en el Ejército Argentino como Cabo Primero del arma de Artillería, siendo integrante del Grupo de Artillería 3, y alcanzó el grado de Suboficial Principal.

En su libro, el autor rescata las vivencias, los esfuerzos y los valores de quienes formaron parte de los artilleros argentinos en el conflicto del Atlántico Sur.

Desde la Dirección Provincial Malvinas Argentinas destacaron que este tipo de gestos “resultan profundamente significativos, porque permiten que nuestros camaradas se sientan contenidos e identificados”, y subrayaron la importancia de “mantener viva la historia de quienes dieron todo por la Patria”.

Durante la ceremonia se espera la presencia de funcionarios provinciales, excombatientes, y del Intendente de la ciudad de Goya, junto al propio autor.