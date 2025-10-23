¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

barrio Cambá Cuá Gustavo Valdés Padrón electoral
CORRIENTES

El intendente Tassano anunció el pago del plus para los trabajadores municipales

A través de sus redes sociales, se detalló que el dinero estará disponible desde el 27 de octubre.

Por El Litoral

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 12:56

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, informó pago del plus para trabajadores municipales se realizará el lunes 27.

A través de sus redes sociales, Tassano detalló que el personal de planta, contratados y Neike bancarizados tendrán depositado el plus en sus respectivas cuentas el 27 de octubre.

Quienes no estén bancarizados deberán cobrarán en la Caja Municipal, ubicada en Brasil 1.269 de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.00, por terminación del DNI:

  • Lunes 27: 0, 1 y 2
  • Martes 28: 3, 4, 5 y 6
  • Miércoles 29: 7, 8 y 9

En tanto que los Neike bancarizados, pero que no posean tarjeta de débito, podrán acceder a su dinero siguiendo el esquema anterior.

