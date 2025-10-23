El intendente Tassano anunció el pago del plus para los trabajadores municipales

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, informó pago del plus para trabajadores municipales se realizará el lunes 27.

A través de sus redes sociales, Tassano detalló que el personal de planta, contratados y Neike bancarizados tendrán depositado el plus en sus respectivas cuentas el 27 de octubre.

Quienes no estén bancarizados deberán cobrarán en la Caja Municipal, ubicada en Brasil 1.269 de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.00, por terminación del DNI:

Lunes 27 : 0, 1 y 2

: 0, 1 y 2 Martes 28 : 3, 4, 5 y 6

: 3, 4, 5 y 6 Miércoles 29: 7, 8 y 9

En tanto que los Neike bancarizados, pero que no posean tarjeta de débito, podrán acceder a su dinero siguiendo el esquema anterior.