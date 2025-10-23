¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

COMICIOS LEGISLATIVOS 2025

Habrá colectivos gratuitos en la capital para las elecciones del domingo

Esta medida busca asegurar que los votantes puedan trasladarse para ejercer su deber cívico.

 

Por El Litoral

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 12:39

La Municipalidad de Corrientes informó que este domingo 26 de octubre habrá colectivos gratuitos para los ciudadanos de la capital provincial. Esta medida busca garantizar que los vecinos puedan cumplir con su deber cívico en las elecciones legislativas sin dificultades para movilizarse.

El servicio estará disponible desde las 7 hasta las 19, abarcando todas las líneas y ramales de las empresas prestatarias que operan en el ámbito urbano.

La iniciativa se suma a otras acciones del municipio orientadas a facilitar el desarrollo de la jornada electoral y promover la participación ciudadana en el proceso democrático.

