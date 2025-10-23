Solicitan colaboración para localizar a una menor desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este jueves que se solicita la colaboración de la comunidad tras la desaparición de una menor en la ciudad.

Se trata de Renata Rosato, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el pasado martes por la noche.

Características físicas:

Renata mide aproximadamente 1,55 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, ojos marrones claros y cabello rubio castaño claro, corto por el hombro. Al momento de su desaparición vestía una remera negra con rayas, jeans negros y ojotas azules. Además, presenta un tatuaje particular en la pierna con una cruz y una rosa.

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Renata puede comunicarse con la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor al teléfono 4484651, a la dependencia policial más cercana o a través del Sistema Integral de Seguridad llamando al 911 en la Capital o al 101 en el Interior provincial.