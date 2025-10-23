Norberto Ast: “Lo que se discute hoy es un modelo de país”

En diálogo con Hoja de Ruta, el diputado provincial Norberto “Gringo” Ast analizó el clima político nacional en la antesala de las elecciones legislativas. Habló sobre la gestión del presidente Javier Milei, el rol de las provincias y la necesidad de reconstruir consensos en un país cada vez más dividido.

“Lo que se discute hoy es un modelo de país”, afirmó. “Corrientes tiene una posición clara a través del gobernador Gustavo Valdés y de nuestros candidatos, pero creo que estamos en un punto de inflexión. La sociedad acompaña o plebiscita una gestión, y esta gestión nacional muestra falta de sensibilidad y de destreza política”.

Ast cuestionó las decisiones del Gobierno Nacional respecto a la reducción del gasto público y las consecuencias sociales que esto genera: “Estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero debe ser un proceso, no un corte de cuajo que perjudique a los sectores más vulnerables. La insensibilidad con las universidades, los hospitales o las personas con discapacidad muestra un Estado que se desentiende de la gente”.

El legislador también reflexionó sobre el papel de las provincias en la agenda nacional: “La Argentina tiene dos países: el central y el periférico. Desde el Norte Grande venimos insistiendo en que el país real carece de energía, de rutas, de infraestructura. Seguimos sin ser un país federal, como marca la Constitución”.

Consultado sobre el uso de redes sociales en campaña, advirtió sobre la desinformación y la pérdida de confianza en los medios digitales: “Las redes están contaminadas. La gente ve y escucha, pero no cree. Buscan volver a medios que les ofrezcan información cierta y objetiva. Estamos viviendo una involución: cuanto más avanza la tecnología, más difícil se vuelve asimilar conocimiento”.

En cuanto a la campaña de Vamos Corrientes, Ast destacó la importancia del liderazgo del gobernador Valdés y de los militantes en territorio: “Hoy los partidos también viven en el mundo digital, pero la militancia sigue viva. La gente confía en el liderazgo de Valdés, que tiene un nivel de aprobación altísimo. Es un plus para llevar la voz de Corrientes al Congreso Nacional”.

Finalmente, se refirió al desafío de sostener un clima de convivencia política en la provincia:

“Corrientes vive en paz. Acá no se discute la autoridad del gobernador ni de los intendentes, sean del partido que sean. Vivimos simple, con contención social, y eso hay que preservarlo”.

