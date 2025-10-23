¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

barrio Cambá Cuá Gustavo Valdés Padrón electoral
barrio Cambá Cuá Gustavo Valdés Padrón electoral
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Ciudad

Postergan la Fiesta de Educación Física de los CDI por las lluvias en Corrientes

La demostración anual de los Centros de Desarrollo Infantil debía realizarse en el estadio de Boca Unidos. Se anunciará la nueva fecha en la brevedad.

Por El Litoral

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 11:49

La Fiesta de la Educación Física y la Familia, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, fue postergada debido a las condiciones climáticas adversas registradas este jueves.

El evento, que iba a realizarse a las 19 en el estadio del Club Boca Unidos (Trento 2154), iba a reunir a niños y niñas de los 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la capital bajo el lema El mágico movimiento de la niñez”.

La jornada tenía como propósito promover la integración familiar y mostrar las habilidades deportivas y recreativas desarrolladas durante el año en los CDI, espacios que dependen de la Dirección de la Familia y la Niñez del Ministerio.

Desde la organización informaron que la actividad será reprogramada, y que se anunciará una nueva fecha en los próximos días, una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD