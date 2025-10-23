Postergan la Fiesta de Educación Física de los CDI por las lluvias en Corrientes

La Fiesta de la Educación Física y la Familia, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, fue postergada debido a las condiciones climáticas adversas registradas este jueves.

El evento, que iba a realizarse a las 19 en el estadio del Club Boca Unidos (Trento 2154), iba a reunir a niños y niñas de los 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de la capital bajo el lema “El mágico movimiento de la niñez”.

La jornada tenía como propósito promover la integración familiar y mostrar las habilidades deportivas y recreativas desarrolladas durante el año en los CDI, espacios que dependen de la Dirección de la Familia y la Niñez del Ministerio.

Desde la organización informaron que la actividad será reprogramada, y que se anunciará una nueva fecha en los próximos días, una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan.