NBA: arrestaron a Billups y a la estrella Terry acusados de una red de apuestas ilegales

La NBA se vio sacudida en las últimas horas luego de la detención del entrenador de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el basquetbolista de Miami Heat Terry Rozier en el marco de una investigación por presunta implicación en una red de apuestas ilegales. Además, el ex jugador Damon Jones, quien disputó 11 temporadas en la liga, también fue apresado.

El arresto de Billups (49 años), entrenador principal de los Blazers, está relacionado con una operación clandestina de póker que, de acuerdo con fuentes policiales citadas por la cadena ABC, tendría vínculos con la mafia y, según el FBI, la investigación está relacionada con miembros de La Cosa Nostra. En paralelo, Rozier, escolta del Heat, también fue detenido en el marco de una investigación distinta pero conectada con el mismo esquema de apuestas.

Billups, quien alcanzó notoriedad como estrella de los Detroit Pistons antes de retirarse en 2014, ha dirigido a los Portland Trail Blazers durante los últimos cinco años y fue apresado en Oregón, apenas unas horas después de la derrota de su equipo en el partido inaugural de la temporada ante Minnesota Timberwolves, informó el Washington Post.

Por su parte, Rozier, de 31 años, suma once temporadas en la NBA tras haber sido seleccionado en la decimosexta posición del draft de 2015 por los Boston Celtics. El miércoles, el escolta no participó en el primer partido de los Miami Heat.

El contexto de estos arrestos se enmarca en una creciente preocupación por el impacto de las apuestas en el básquetbol profesional estadounidense. El año pasado, Jontay Porter, jugador de los Toronto Raptors, recibió una suspensión de por vida de la NBA tras verse involucrado en un escándalo de apuestas, según informaron los mismos medios.

