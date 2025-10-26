Corrientes: dos hombres fueron hospitalizados por heridas de un arma blanca

La Policía de Corrientes informó que el sábado se registró una pelea en Esquina donde dos personas resultaron con heridas producidas con un arma blanca.

Ocurrió durante la noche del sábado cuando efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda de Esquina acudieron hasta el barrio Itatí donde un hombre de apellido Romero, de 31 años, y otro de apellido Revoredo, de 66 años, protagonizaron una pelea.

Ambos hombres tuvieron que ser auxiliados y trasladados al hospital local debido a las heridas de diferente consideración, las cuales son compatibles con un arma blanca.

En la escena se secuestró un cuchillo de unos 30 centímetros, la cual está vinculada al hecho que se investiga.

Por otro lado, en la comisaría mencionada se realizaron las diligencias del caso