boleta única de papel Padrón electoral Municipalidad de Esquina
Gobernador Martínez

Corrientes: un hombre murió tras recibir la descarga eléctrica de un cable de alta tensión

Por El Litoral

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 10:17

La Policía de Corrientes informó que este domingo un hombre murió luego de ser alcanzado por un descarga eléctrica en Gobernador Martínez.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en el Paraje Crucecita, donde un hombre mayor de edad, de apellido Encina, quien se encontraba haciendo trabajos de operario sobre un transformador en la vía pública.

Por causas que aún se investigan, Encina recibió la descarga de un cable de alta tensión.

El operario fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar y fue trasladado al Hospital de Santa Lucía, donde ingresó sin vida.

Los efectivos que llegaron al lugar de los hechos, realizaron las diligencias del caso y se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, que iniciará la investigación para averiguar los pormenores de este hecho.
 

