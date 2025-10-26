Todo lo que hay que saber del Gran Premio de México

Este fin de semana se desarrollará una nueva fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 que corresponde al Gran Premio de México. El escenario será el Autódromo Hermanos Rodríguez y tendrá la participación del argentino Franco Colapinto.

Tras su gran actuación en la clasificación, Lando Norris largará desde la primera posición. El piloto de McLaren marcó una vuelta de 1:15.586 y se impuso con autoridad al resto. Las Ferraris también dieron la sorpresa: Charles Leclerc comenzará desde el segundo lugar y Lewis Hamilton desde el tercero. Franco Colapinto tuvo una Qualy para el olvido y estará en el fondo de la parrilla de salida.

Cómo es el circuito del Gran Premio de México

El circuito del GP de México es el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México. Tiene una longitud de \(4,304\) kilómetros, 16 curvas, y su diseño incluye una sección que pasa por el estadio Foro Sol. La pista, además, se caracteriza por su altitud de más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que afecta a los autos.

Ubicación: Autódromo Hermanos Rodríguez, en el oriente de la Ciudad de México, dentro del complejo Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Longitud: 4,304 kilómetros.

Curvas: 16 (7 a la izquierda y 9 a la derecha).

Altitud: Se encuentra a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, lo que influye en la aerodinámica de los coches.

Sección distintiva: Una parte del circuito pasa por el interior del estadio Foro Sol, creando una de las secciones más singulares de la Fórmula 1.



F1: a qué hora de Argentina es la carrera del GP de México

Argentina: 17.00 horas

Brasil: 17.00 horas

Uruguay: 17.00 horas

Chile: 17.00 horas

Paraguay: 17.00 horas

Bolivia: 16.00 horas

F1, EN VIVO: ver el GP de México por TV y ONLINE

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.tycsports.com.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

También podrás seguirlo a través del Plan Premium de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $18.399 final por mes.

TyC Sports