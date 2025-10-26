Elecciones en Corrientes en vivo: la provincia elige 3 diputados nacionales

Este domingo se realizan las elecciones nacionales en todo el país y Corrientes definirá quiénes representan a la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los correntinos podrán elegir entre cinco listas que son Vamos Corrientes, Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Corrientes Nos Une y Partido Ahora. Según datos del padrón electoral hay de 951.732 personas habilitadas para votar, 2.807 mesas, distribuidas en 348 escuelas de la provincia.

🔴8.00 Comenzó la votación

Las escuelas ya abrieron sus puertas y los correntinos empezaron a buscar sus respectivas mesas para votar con la BUP.

Para conocer la mesa y el orden de votación se puede consultar aquí.

🔴9.00 Votó Raúl "Rulo" Hadad

El candidato por la lista Fuerza Patria y actual intendente de San Roque emitió su voto en la escuela N° 134 "Fray José de la Quintana", de la mencionada localidad.

Tras sufragar en la mesa 2184, el candidato dijo ante la prensa sobre el nuevo sistema que "es muy sencillo, rápido y ágil". Sobre la disposición de las mesas de votación, Hadad dijo que "los biombos están en el pasillo", y agregó que "algunos sí -están dentro del aula- y otras no", aclarando que eso no es inconveniente para votar.

🔴 9.30 Votó Carlos Hernández

El candidato a diputado nacional por Vamos Corrientes, Carlos Hernández votó en el Colegio Nacional. Sobre el sistema BUP dijo que "invito a todos a votar porque es muy sencillo".

Hernández habló con la prensa y espera del presidente Milei que este diga "vamos a sentarnos en una mesa con todos los gobernadores y vamos a acordar un camino para adelante", y que "necesitamos más federalismo, más trabajo en conjunto".