Francia: detuvieron a dos sospechosos por el millonario robo del museo del Louvre

La Policía de Francia detuvo a dos sospechosos por el millonario robo de joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre.

La Fiscalía de la República francesa confirmó este domingo las dos detenciones, que se dieron durante una ola de operativos realizados este sábado por la noche.

La primera de las detenciones se produjo en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, poco después de las 22 (hora local), cuando uno de los sospechosos trataba de escapar del país.

Según informaron medios franceses, el acusado de robar el Louvre intentaba abandonar Francia con dirección a Argelia.

Esa misma noche ocurrió la segunda de las detenciones, en la localidad de Seine-Saint-Denis, a las afueras de París. La fiscalía ofreció menos detalles de este operativo.

Los dos capturados fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRP), en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital).

Ambos hombres, de unos 30 años, permanecen bajo custodia policial y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.

De las detenciones se encargó la Brigada de Presión del Crimen organizado de París (BRP) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los dos estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó el robo de las joyas de la Galería Apolo del Museo Louvre.

En el marco de la investigación del museo Louvre, se los acusaría a los dos de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

La fiscal Laure Beccuau lamentó que se difundieran las dos detenciones porque podrían ser perjudiciales para el avance de la investigación.

“Lamento profundamente la divulgación precipitada de este elemento por parte de personas informadas, sin consideración alguna por la investigación”, transmitió en un comunicado.

En el mismo escrito agregó: “Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto”.

Beccuau detalló que comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos.

Las joyas robadas hace una semana, de las que no hay novedades, están valoradas económicamente en 88 millones de euros.

TN