Corrientes: el municipio de Esquina elige intendente y concejales

Esquina elige este domingo intendente y concejales, siendo en la única elección municipal desdoblada de la provincia.

El responsable del Centro de Cómputos Provincial, Chani Lezcano, dijo al respecto que “Es una elección mucho más acotada que la provincial del 31 de agosto, por lo que esperamos un escrutinio rápido y sin mayores demoras”, en entrevista a Hoja de Ruta.

Este domingo los esquinense encontrarán cinco opciones:

“Unidos con Esperanza”

“Esquina Crece”

“Vamos Corrientes”

“Ahora Sí”

“Cambiá por el Bienestar de Esquina

Sobre la publicación de los resultados de estas elecciones, los cuales suelen presentarse luego de las 21 del día de sugragio, Lezcano adelantó que “quizás esta vez se conozcan los resultados completos mucho antes, porque son pocas mesas y el sistema es más simple”.