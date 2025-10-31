Secuestran neumáticos ilegales por $15 millones en el puente Chaco-Corrientes

Efectivos policiales y fuerzas de seguridad nacionales lograron este viernes un importante golpe contra el contrabando tras interceptar un camión que transportaba neumáticos de origen ilegal, con un valor estimado de $15 millones, en el puente Chaco-Corrientes

El operativo se llevó a cabo en el puesto de control del peaje del Puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes, en el marco de los controles dispuestos por el Plan Paraná.

Integrantes de la Prefectura Naval Argentina frenaron la marcha de un camión Mercedes Benz con semirremolque, que era conducido por un hombre identificado con las siglas R.P., de 54 años, oriundo de Buenos Aires.

Desde la fuerza provincial informaron que el vehículo había iniciado su recorrido en la provincia de Formosa y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.

Secuestro e Intervención Federal

Tras el registro inicial, los uniformados hallaron "cubiertas varias y artículos varios" sin la correspondiente documentación que avalara su legalidad.

Por disposición del Juzgado Federal N° 1, se ordenó el traslado del camión hasta la Aduana de Barranqueras (Chaco), donde se profundizó la requisa. El resultado final del procedimiento permitió a los agentes encontrar y secuestrar un total de 14 bultos conteniendo elementos de contrabando, cuyo monto total fue valuado en cerca de $15 millones.