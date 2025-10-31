Tragedia en Corrientes: al menos 4 muertos tras un choque frontal en Ituzaingó

Dos camionetas chocaron este viernes, dejando al menos cuatro muertos. El trágico accidente ocurrió en la Ruta nacional 12 cerca de la localidad correntina de Ituzaingó.

El impacto se produjo en forma frontal y ocurrió alrededor de las 08:00 a la altura del kilómetro 1.304, a unos 40 km del acceso a la ciudad, camino a Posadas.

Por el momento, no se difundieron las identidades de los involucrados. Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió.

La calzada permanece parcialmente cortada (50%), afectando principalmente el sentido descendente. En el lugar trabajan la Policía de Ituzaingó, Bomberos Voluntarios, el Servicio de Ambulancias local y personal del MSV Ituzaingó.

Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal presente hasta que finalicen las tareas de asistencia y limpieza.