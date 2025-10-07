Dos detenidos y una motocicleta secuestrada en diferentes procedimientos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a dos personas en diferentes operativos en la ciudad Capital. Además, se secuestró una motocicleta.

El primer operativo ocurrió cuando efectivos realizaban un control vehicular, donde se secuestró preventivamente una motocicleta marca Appia de 110 cc., cuya documentación no era llevada por su conductor.

Por otro lado, cuando se realizaban tareas de prevención delitos, efectivos visualizaron e identificaron a un hombre de 27 años que merodeaba la zona.

El sujeto observaba los domicilios y el interior de los vehículos estacionados en el lugar, motivo por el que fue demorado.

Por último, se detuvo a un hombre de 25 años que observaba los patios de diferentes viviendas. Tras ser abordado por los agentes, este no pudo justificar su accionar ni presencia, por lo que fue detenido.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a ala comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de rigor.