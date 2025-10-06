Valdés inauguró un nuevo Centro Único de Pagos en Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró este lunes el Centro Único de Pagos, ubicado en avenida Gregorio Pomar 851, que permitirá a los ciudadanos realizar trámites y acceder a distintos servicios en un mismo espacio.

El nuevo Centro Único de Pagos, ubicado en avenida Pomar al 851, tiene una superficie total de 1100m2 y capacidad para 270 personas, con 18 puestos de atención al público y un recinto de cajeros automáticos con acceso directo desde la calle. Además, tendrá servicio de enfermería y sanitarios para el público en general.

Valdés destacó la apuesta del Banco de Corrientes por la atención personalizada, reconociendo que, si bien la modernidad y las billeteras electrónicas están en auge, "hay cosas que no van a cambiar, o hay personas que prefieren o desean tener otro tipo de percepción de sus pagos, no por billeteras electrónicas, sino personalmente".

El gobernador valoró el esfuerzo de la entidad para atender a quienes "prefieren tener su dinero en mano, o porque no tienen confianza en lo que implica sus billeteras electrónicas o digitales, o les cuesta o necesitan acceder al efectivo".

Además, el mandatario resaltó la solvencia económica actual del Banco de Corrientes, que cuenta con un patrimonio neto de "unos 900.000 millones de pesos", un nivel de solvencia "que nunca ha tenido en su historia”. También felicitó a la entidad por su continuo plan de modernización, que incluyó la renovación de la casa central y otras sucursales, la extensión de su red de cajeros automáticos y la apertura de nuevas filiales en provincias como Entre Ríos y Misiones.

Valdés concluyó su intervención celebrando el esfuerzo de la institución "para brindar cada vez mejor servicio".

Manejo responsable y nuevas obras

El mandatario provincial destacó que “tenemos un manejo muy responsable de los recursos del banco de la provincia de Corrientes”, y adelantó que en marzo finalizarán las obras de la sucursal ubicada en el centro de la ciudad.

Con esta inauguración, el Gobierno provincial busca optimizar la atención y centralizar los pagos y gestiones de los correntinos, en un espacio moderno, accesible y pensado para brindar mayor comodidad a los usuarios.