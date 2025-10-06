Corrientes suma su primera Doctora en Educación formada en la Ucsf

María Isabel Ramírez obtuvo su Doctorado en Educación en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), convirtiéndose en la primera egresada del programa en la provincia de Corrientes. Su investigación, centrada en la formación docente y el currículo, fue reconocida por su aporte teórico y su relevancia para el sistema educativo argentino.

Con una investigación destacada por su rigor científico y aporte al campo educativo, la Dra. María Isabel Ramírez alcanzó su título de Doctora en Educación en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), consolidando una trayectoria académica y profesional de excelencia.

Su tesis, titulada “Concepciones Epistemológicas y Psicológicas de la Enseñanza Implícitas y Fundamentales en el Currículum de la Formación Docente Inicial Nacional, Jurisdiccional e Institucional Vigentes en la Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Secundaria Federal 2030”, propone lineamientos para un modelo curricular emergente que repiense la formación docente en Argentina desde una mirada crítica e integradora.

El tribunal evaluador —integrado por la Dra. María Virginia Luna (UNER), la Dra. Verónica Rebaudino (UCSF) y la Dra. Sofía Picco (UNLP)— destacó la coherencia teórica y metodológica del trabajo, así como la profundidad de sus conclusiones. También reconocieron el acompañamiento de la directora de tesis, Dra. Patricia Demuth Mercado, secretaria general académica de la UNNE, por su compromiso académico y humano a lo largo del proceso.

Durante la defensa, el Dr. Adrián Uriarte, director de Gestión del Departamento de Posgrado de la UCSF, subrayó el valor del trabajo como aporte al debate curricular y a las políticas de formación docente.

Con emoción, la Dra. Ramírez expresó su agradecimiento a su directora, al tribunal, a la institución, colegas y familiares. “Más allá del título, este recorrido representa una transformación profunda: aprender, cuestionarse, crecer y aportar a una educación más humana, crítica y significativa”, resaltó emocionada.

Con esta defensa, la Dra. Ramírez se convierte en la primera Doctora en Educación egresada de la UCSF en la provincia de Corrientes, marcando un hito académico en la región.

Sobre la autora

La Dra. María Isabel Ramírez es Profesora Superior, Profesora en Ciencias Económicas y Jurídicas y Abogada. Especialista en Educación, Didáctica, Currículum y TIC, diplomada en Atención a la Diversidad y Educación Sexual Integral (ESI). Se desempeña como docente, asesora y autora del libro “Prácticas y Residencias Exitosas en la Formación Docente”.