Gustavo Valdés: "En Corrientes no nos doblamos a guachazos ni por un ATN"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó la inauguración de nuevo centro de pagos único en la mañana de este lunes. Se trata de nuevas oficinas del Banco de Corrientes ubicadas en avenida Gregorio Pomar 851.

Tras el corte de cinta, Valdés se dispuso para hablar con la prensa presente en el lugar.

Crecimiento y más inauguraciones

Sobre la inauguración, el mandatario dijo que “estamos brindando mejores servicios” y sobre el banco mencionó “que seguimos creciendo, sigue generando recursos para los correntinos, tiene una bancada absolutamente solvente”.

El mandatario habló sobre la sede central del Banco de Corrientes, ubicada en 9 de julio y Rioja, y dijo “que se va a inaugurar para marzo”.

Además, hablo sobre la reutilización del “viejo edificio del banco que destinamos a un museo que pronto lo vamos a estar inaugurando, que es el MAC -Museo de Arte Contemporáneo-, que está prácticamente listo para inaugurar en marzo”.

Elecciones legislativas, Espert y la relación con Nación

El mandatario provincial fue consultado sobre las próximas elecciones del 26 de octubre, a lo que dijo que su espacio se encuentra “tratando de meter la mayor cantidad de diputados nacionales, estamos trabajando Diógenes González, con Práxedes López, con Carlos Hernández, para tratar de que Corrientes ponga diputados en Buenos Aires y no Buenos Aires en Corrientes. Estamos haciendo una campaña intensa”.

Por otro lado, se le consultó sobre el envío de dinero por parte de Nación a las provincias amigas. Valdés fue contundente y dijo que “para que te manden plata te tenés que poner de rodillas y tenés que entregar tu dignidad y los correntinos no estamos dispuestos a eso, estamos dispuestos a luchar por un país mejor, justo y que sea equitativo para todos”.

“No nos doblamos a guachazos, no nos doblamos con la billetera, no nos doblamos por un ATN, una obra pública. Cada uno sabe lo que puso Corrientes para ser lo que es”, dijo con contundencia el gobernador.

Además, se le preguntó por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a su candidatura, a lo que Valdés dijo que “tenía que haber renunciado, me parece bien, y que se ponga a disposición de la Justicia”.

Al gobernador se le preguntó sobre la posibilidad de diálogo con Nación en medio del contexto actual, a lo que respondió que “a los políticos se los conoce por lo que hacen, no por lo que dicen”, y agregó que “hasta ahora no vimos ningún cambio, ni ningún tipo de actitud por parte del Presidente Milei”.

Sobre la visita de Milei esta semana, Valdés aclaró que “no tengo ninguna información de alguna visita nacional” y agregó que “hasta ahora no tuvimos ninguna visita nacional en dos años”.