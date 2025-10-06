Solicitan colaboración para localizar a una menor de 13 años en Corrientes

La Comisaría Primera de la Mujer y el Menor de Corrientes emitió una solicitud de colaboración para dar con el paradero de la adolescente Zoe Morena del Mar Celi Seminario, de 13 años de edad, quien se ausentó del Hogar María Nazaret.

La Fiscalía de Investigación en turno ya tomó intervención en el caso. Para agilizar la búsqueda, se difunden sus características físicas:

Estatura: 1,59 metros (aproximadamente).

Contextura: Delgada.

Tez: Morena.

Cabello: Lacio, suelto, pasando el hombro, con flequillo y de color rojizo.

Vestía: Uniforme escolar (pollera azul tableada, suéter azul, medias azules, zapatos negros) y una mochila con dibujos y colores.

Números de contacto para colaborar

Independientemente de la labor que está realizando la Policía, se solicita la máxima colaboración de los vecinos de Corrientes para que aporten datos ciertos que permitan lograr la localización de la menor.

Cualquier información puede ser comunicada a: