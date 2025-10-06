Cómo cotiza el dólar este lunes y cual es el puntaje del Riesgo País

El riesgo país superaba este lunes los 1000 puntos, mientras los bonos locales en el exterior subían hasta 1,5%; el dólar oficial se vendía a $1450 en el Banco Nación (BNA) y las acciones argentinas en Wall Street operaban en mayoría con bajas de hasta 2,7%.

El indicador que elabora el JP Morgan cedía este lunes 85 puntos y se ubicaba en 1080 puntos tras la recuperación que registraron en las últimas ruedas los papeles de la deuda argentina.

En tanto, los ADRs de las empresas argentinas que operan en Nueva York exhibían mayoría de números en rojo. Las principales pérdidas eran del banco Galicia (-2,7%) Mercado Libre (-2%); BBVA (-1,9%) y Loma Negra (-1,9%).

En medio de jornadas de alta volatilidad, los operadores esperan de definiciones clave sobre la asistencia financiera que negocia el ministro de Economía, Luis Caputo, con el Tesoro de EE.UU. y que se prevé se conozcan en la previa a la bilateral que mantendrán el martes 14 Donald Trump y Javier Milei.

El ministro de Economía y su equipo están en Washington desde el sábado, aunque no trascendieron detalles de la agenda de reuniones que mantendrán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló el viernes con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para coordinar detalles de la asistencia a la Argentina.

Las variantes que se negocian, según había asegurado Bessent la semana pasada, van desde swap de monedas; el uso de DEGs (la moneda del FMI) para reforzar las reservas del Banco Central; la compra de bonos de la deuda argentina y hasta un crédito directo.

La incertidumbre sobre el rescate de la administración Trump -sobre todo el mecanismo a utilizar, montos, plazos y exigencias- se suma a la política en el tramo final de campaña electoral y con la renuncia de José Luis Espert a la candidatura como diputado por PBA y su reemplazo por Diego Santilli en el centro de la escena.

Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial, el blue, el MEP y el CCL

El dólar oficial operaba este lunes a $1400 para la compra y $1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Por su parte, el dólar blue se vendía a $1440. Los dólares financieros operaban con leves bajas contra el cierre previo. Así, el dólar MEP se ubicaba en $1491,84, mientras el contado con liqui o CCL cotizaba a $1520,16.

TN