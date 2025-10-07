¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés cuatrerismo plus unificado
Gustavo Valdés cuatrerismo plus unificado
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Cortarán una calle céntrica y modificarán recorridos de colectivos por obras

El motivo se da por una serie de trabajos viales que realizará la Municipalidad en la zona. Informate hacia dónde circularán las unidades.

Por El Litoral

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 09:39

La Municipalidad de Corrientes informó este martes que a partir del viernes 10 y, por una semana, se interrumpirá el tránsito en una arteria principal del centro de la capital. El motivo se debe a trabajos viales que se llevarán a cabo en la zona.

Las calle que estará cortada será Santa Fe, entre Junín e Yrigoyen. Como consecuencia se modificarán los recorridos de varias líneas de transporte urbano.

Las líneas 101 B y C; 102 A, B y C; 106 A, B y C desviarán por 9 de Julio, San Lorenzo e Yrigoyen, retomando luego su recorrido habitual. Por su parte, las líneas 109 A y B, que prestan servicio a Santa Ana, circularán por Pellegrini, San Lorenzo e Yrigoyen antes de regresar a su traza original.

Desde el municipio recomendaron evitar circular por la zona afectada, tanto en vehículos particulares como en transporte público, para reducir la congestión y facilitar el avance de los trabajos.

Se solicita a la ciudadanía prestar atención a la señalización y respetar los desvíos establecidos mientras duren las tareas.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD