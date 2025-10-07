Cortarán una calle céntrica y modificarán recorridos de colectivos por obras

La Municipalidad de Corrientes informó este martes que a partir del viernes 10 y, por una semana, se interrumpirá el tránsito en una arteria principal del centro de la capital. El motivo se debe a trabajos viales que se llevarán a cabo en la zona.

Las calle que estará cortada será Santa Fe, entre Junín e Yrigoyen. Como consecuencia se modificarán los recorridos de varias líneas de transporte urbano.

Las líneas 101 B y C; 102 A, B y C; 106 A, B y C desviarán por 9 de Julio, San Lorenzo e Yrigoyen, retomando luego su recorrido habitual. Por su parte, las líneas 109 A y B, que prestan servicio a Santa Ana, circularán por Pellegrini, San Lorenzo e Yrigoyen antes de regresar a su traza original.

Desde el municipio recomendaron evitar circular por la zona afectada, tanto en vehículos particulares como en transporte público, para reducir la congestión y facilitar el avance de los trabajos.

Se solicita a la ciudadanía prestar atención a la señalización y respetar los desvíos establecidos mientras duren las tareas.