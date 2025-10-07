Corrientes: informaron el nuevo horario para retirar la tarjeta Mbareté

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes informó este martes los horarios para las personas que no pudieron retirar la tarjeta Mbareté.

Los beneficiarios tendrán una nueva oportunidad para retirar el plástico a partir de la próxima semana, según la terminación de su DNI.

La entrega se realizará de lunes a viernes, de 14.30 a 18.30, en la sede del Ministerio de Salud Pública, con ingreso por calle 25 de Mayo.

De esta manera, se busca garantizar que todas las personas incluidas en el programa puedan acceder a su tarjeta.