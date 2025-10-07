El gobierno se vuelve a referir como "Día de la raza" al feriado del 12 de octubre

Aunque no hubo un anuncio oficial sobre un posible cambio de nombre para la conmemoración del 12 de octubre, el Gobierno nacional volvió a referirse a esa fecha como el “Día de la Raza”, pese a que desde 2010 —por decreto de Cristina Kirchner— se denomina “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Pero no es la primera vez que lo hace. En su primer año de gestión, en 2024, también había decidido modificarle el nombre.

Desde la página oficial del Ministerio del Interior, donde figuran los feriados nacionales inamovibles, trasladables y no laborales, este lunes figuraba un cartel que decía: “Faltan cuatro días para el próximo feriado que es el 10 de octubre de 2015 ‘Día de la Raza’”. Incluso, más abajo, en la misma web donde están detalladas las jornadas especiales de cada mes, el Gobierno volvió a llamarlo de esa manera.

Sin embargo, un mes atrás, y a través de la Resolución N.º 139 firmada por el ministro Guillermo Francos, se hizo oficial el traslado de ese feriado que cae domingo al viernes previo: “Trasladase el feriado nacional del día 12 de octubre ‘Día del Respeto a la Diversidad Cultural’ correspondiente al año 2025 al viernes 10 de octubre del mismo año”.

Si finalmente el Ejecutivo decidiera retomar la denominación de “Día de la Raza”, implicaría dar marcha atrás con el Decreto 1584/10, firmado durante el gobierno de Cristina, que modificó la expresión para dejar atrás el concepto de “raza” y promover el diálogo intercultural y el reconocimiento a los pueblos originarios.

Algo similar ocurrió en 2024

Ya para el 12 de octubre de 2024, el Gobierno también había decidido desoír el decreto firmado por la expresidenta Kirchner y volvió a la vieja denominación de “Día de la Raza”. Lo presentó así en las gacetillas oficiales e incluso en un video que se publicó en las cuentas de la Casa Rosada y que después compartió el presidente Milei. En aquel momento, la medida había sembrado reacciones en contra de la gestión libertaria.

En las redes oficiales de Balcarce 50 postearon entonces un video que comenzaba con el arribo de las tres carabelas. “Con la llegada de Cristóbal Colón a América se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América”, indicaba una voz en off sobre imágenes.

