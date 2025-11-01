Atraparon a un segundo cuatrero que era buscado por faenar cuatro vacas en Corrientes

Tareas de investigación desplegadas por miembros de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina concluyeron con la detención de un hombre de 38 años en el Paraje Santa Librada por el delito de abigeato, denunciado el pasado 20 de octubre cuando faenaron cuatro animales vacunos de un campo de la zona.

En esta ocasión, allanaron una propiedad por intervención de la Fiscalía Rural a cargo del Dr. Gustavo Javier Mosquera materializada en la Primera Sección, donde secuestraron un machete, chaira, vaina de cuero, y un teléfono celular que guardarían relación con la causa iniciada "de oficio por supuesto abigeato".

El detenido fue alojado en la Comisaría Segunda de Esquina, donde quedó a disposición de la Justicia, para su posterior traslado a una Unidad del Servicio Penitenciario Provincial.

En el operativo colaboró personal de las Comisarías Primera, Segunda y de la Mujer y el Menor, de Esquina bajo un dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Rural de Esquina, participando además Andrea Gómez (E.T.I.) y el médico veterinario Federico Esteban Rubiniche.Cabe señalar que la investigación inició el pasado 20 de octubre, por supuesto abigeato, tras el hallazgo de restos de faena de cuatro vaquillas en un campos de la estancia "Las Dos Hermanas", que está ubicado en la Primera Sección Cruz de los Milagros.En esa ocasión había sido detenido un hombre de 60 años, con el secuestro de carne vacuna, herramientas de faena, cartuchos calibre 12.70, trozos de cuero y un celular, entre otros.

Una vez alertada la Policía Rural de la carneada clandestina de hacienda, se movilizaron con rapidez en la zona en búsqueda de indicios y evidencias.No tardaron en obtener la punta del ovillo que los llevó hasta la casa del principal sospechoso, identificado como Luis Alberto C., lo cual derivó en una profundización de la recolección de más pruebas que los llevó hasta el domicilio de un segundo implicado, Rubén Albino R. de 38 años.La causa continúa su proceso y destacaron que la Justicia dio un duro golpe al abigeato en esta zona.