Tragedia en Corrientes: dos muertos tras un choque entre un camión y un auto

La Policía de Corrientes informó este sábado que un violento choque frontal entre un camión y un automóvil dejó dos personas muertas.
El siniestro ocurrió en el kilómetro 641 de la Ruta Nacional N°12, donde un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de apellido González, colisionó de frente contra un Chevrolet Aveo negro.
Dentro del auto viajaban dos ocupantes, un hombre aún no identificado y una mujer identificada como González, quienes murieron en el acto como consecuencia del fuerte impacto.
Producto del choque, el auto quedó prácticamente compactado, por lo que no se descarta la presencia de más víctimas que aún no hayan podido ser individualizadas.
La fiscalía de turno y equipo de peritos trabajan en el lugar para avanzar con las diligencias y determinar las circunstancias del hecho.