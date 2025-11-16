¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
General paz

Corrientes: detuvieron a dos hombres que viajaban en un colectivo con cocaína y marihuana

El hecho se registró en horas de la noche del sábado en un operativo de control en la localidad correntina de General Paz. 

Por El Litoral

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 20:25

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a dos personas que viajaban en un colectivo con cocaína y marihuana en la localidad correntina de General Paz.

El hecho se registró cuando los policías identificaron a los pasajeros de un transporte de larga distancia.

Durante la inspección, dos hombres de 21 y 29 años fueron sorprendidos llevando sustancias entre sus pertenencias.

Ante el hecho, se solicitó la intervención de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, que realizó el narco-test orientativo.

Las pruebas arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso de 10 gramos, y cannabis sativa, con un total de 9 gramos.

Los dos demorados, junto con lo secuestrado, quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.

