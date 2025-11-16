Corrientes: detuvieron a dos hombres que viajaban en un colectivo con cocaína y marihuana

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a dos personas que viajaban en un colectivo con cocaína y marihuana en la localidad correntina de General Paz.

El hecho se registró cuando los policías identificaron a los pasajeros de un transporte de larga distancia.

Durante la inspección, dos hombres de 21 y 29 años fueron sorprendidos llevando sustancias entre sus pertenencias.

Ante el hecho, se solicitó la intervención de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, que realizó el narco-test orientativo.

Las pruebas arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso de 10 gramos, y cannabis sativa, con un total de 9 gramos.

Los dos demorados, junto con lo secuestrado, quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.