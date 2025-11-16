†
SUSANA CRISTENSEN
Q.E.P.D.
Falleció el 13/11/2025 en Bs As. Daniel de Castro, Mariela y Anny Arque, participan con hondo pesar el fallecimiento de su *AMIGA* y mejor persona. Acompañamos a sus familiares en tan triste momento. c/804
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
SUSANA CRISTENSEN
Q.E.P.D.
Falleció el 13/11/2025 en Bs As. Daniel de Castro, Mariela y Anny Arque, participan con hondo pesar el fallecimiento de su *AMIGA* y mejor persona. Acompañamos a sus familiares en tan triste momento. c/804