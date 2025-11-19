Recuperaron una costosa bicicleta denunciada como sustraída

Policías de la División Antiarrebatos lograron recuperar una costosa bicicleta que había sido denunciada como sustraída ante la Comiaría Séptima Urbana de la Capital correntina, en un procedimiento que se llevó a cabo a las 12 de este miércoles,

La localización del rodado se dio cuando efectivos policiales identificaron una bicicleta marca Philco, modelo Escape, rodado 29, en la Plaza 20, que coincidía con los datos aportados en una denuncia previa.

Al verificar la numeración y características, se confirmó que el rodado estaba relacionado con un legajo de investigación, tramitado ante la Fiscalía en turno.

La bicicleta fue inmediatamente secuestrada y puesta a disposición del Ministerio Público interviniente, mientras se continúan con las actuaciones para determinar el poseedor del rodado al momento del secuestro.

