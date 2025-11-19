¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Narcos Encuentro Plurinacional de Mujeres Javier Milei
Narcos Encuentro Plurinacional de Mujeres Javier Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
RECORRIDAS EN PREVENCION

Recuperaron una costosa bicicleta denunciada como sustraída

El operativo se realizó este miércoles al mediodía
 

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 20:41

Policías de la División Antiarrebatos lograron recuperar una costosa bicicleta que había sido denunciada como sustraída ante la Comiaría Séptima Urbana de la Capital correntina, en un procedimiento que se llevó a cabo a las 12 de este miércoles,
La localización del rodado se dio cuando efectivos policiales identificaron una bicicleta marca Philco, modelo Escape, rodado 29, en la Plaza 20, que coincidía con los datos aportados en una denuncia previa.
Al verificar la numeración y características, se confirmó que el rodado estaba relacionado con un legajo de investigación, tramitado ante la Fiscalía en turno.
La bicicleta fue inmediatamente secuestrada y puesta a disposición del Ministerio Público interviniente, mientras se continúan con las actuaciones para determinar el poseedor del rodado al momento del secuestro.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD