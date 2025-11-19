¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ESTAFAS DIGITALES

Corrientes: la Dpec advirtió sobre cuentas falsas que ofrecen descuentos en la luz

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes informó que cualquier noticia o promoción que no figure en sus canales oficiales debe considerarse falsa.

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 11:55

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) emitió una alerta a la comunidad ante la aparición de cuentas falsas en Facebook, Instagram, X y WhatsApp, que ofrecen descuentos engañosos de hasta 50% en facturas de electricidad. Según indicaron, se trata de información completamente falsa.

Los estafadores contactan a los usuarios a través de mensajes y números de teléfono, con el objetivo de obtener datos personales y aplicar descuentos inexistentes.

Desde la Dpec destacaron que toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de sus canales oficiales: página web, correo electrónico y redes sociales verificadas.

La Dpec recomienda:

  1. No compartir información personal con fuentes desconocidas.
  2. Evitar hacer clics en enlaces sospechosos.
  3. Utilizar únicamente plataformas de pago autorizadas, como Autogestión Dpec o billeteras virtuales reconocidas.

La institución provincial también advirtió sobre no realizar transferencias a terceros y subrayó que cualquier noticia o promoción que no figure en sus canales oficiales debe considerarse falsa.

 

