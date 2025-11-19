Encuentro Plurinacional de Mujeres en Corrientes: cuánto cuesta trasladarse hasta el Cocomarola

El 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se realiza este fin de semana en Corrientes. Las actividades centrales exigirán a las participantes trasladarse entre varios puntos de la ciudad. Las tarifas de aplicaciones y remises varían entre los $2.982 y los $8.000.
El boleto de colectivo urbano es la opción más económica para quienes viajen solas, con un precio de $1.890. Los servicios de remis y aplicaciones presentan tarifas más elevadas, dependiendo del punto de partida.
Costos de traslado al Anfiteatro Cocomarola
Las acreditaciones de prensa y el acto de apertura se realizarán en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola (Av. Domingo Sarmiento 2650). Los costos de traslado a este punto varían según el servicio contratado.
Desde Plaza Cabral hasta el Cocomarola, el viaje a través de la aplicación Uber cuesta $2.982 y puede tardar cerca de 3 minutos. Por su parte, el mismo recorrido a través de Cabify asciende a $3.395.
Para quienes se trasladen desde el puerto de Corrientes hasta el Cocomarola, las tarifas de las aplicaciones son más elevadas. En Uber, el costo es de $3.716, mientras que en Cabify cuesta $4.329. En el caso de un remis, el costo puede llegar hasta los $8.000.
Cabe recalcar que las tarifas pueden variar si las participantes se movilizan en grupo.
Cronograma de actividades
Las actividades del Encuentro Plurinacional comienzan temprano en la mañana con las acreditaciones y el acto de apertura. El resto de la jornada implica movimientos hacia otros puntos de la ciudad de Corrientes.
El sábado 22 de noviembre el cronograma es el siguiente:
-
08:00 a 14:00 – Acreditaciones: Se realizarán en el CEF Nº1 (Av. Patagonia 1801). La acreditación de prensa es en el Anfiteatro Cocomarola.
-
09:00 – Acto de apertura: Lectura del documento de la Comisión Organizadora en el Anfiteatro Cocomarola.
-
15:00 a 18:00 – Talleres.
-
18:00 a 22:00 – Actividades culturales satélites.
-
19:00 – Marcha contra los travesticidios, lesbicidios y transfemicidios: El punto de encuentro es el Parque Mitre.