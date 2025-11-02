Recuperaron reflectores robados de la cancha municipal de una localidad de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que recuperó elementos que fueron denunciados como robados en la localidad de San Cosme.

Tras la denuncia por un robo en la cancha municipal de San Cosme, se iniciaron tareas por parte del Área de Investigación dependientes de la Unidad Regional I. Así se recuperó un total de 18 reflectores.

La investigación condujo a los efectivos hasta un descampado, donde personas sin identificar abandonaron el botín.

Una vez hallados, losfueron puestos aa la, donde se continuaron con las diligencias del caso.