Corrientes: Iba en contramano a alta velocidad y fue detenido por la Policía

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre que circulaba a alta velocidad y en contramano en la capital correntina.



El hecho se registró cuando cuando los policías patrullaban la avenida Mario José Payes, a la altura del 7000 y observaron a un hombre que circulaba en contramano a bordo de una motocicleta por la banda lateral este, en sentido sur–norte.

Ante la situación, el personal dio la voz preventiva de “ALTO”, pero el conductor aceleró, intentando darse a la fuga.



La persecución se extendió unos metros hasta que finalmente fue interceptado y demorado.

El joven fue identificado como B. Ramón, de 22 años, y se procedió al secuestro de la moto Yamaha YBR 125 que manejaba.



Según informaron, la medida se tomó por conducción peligrosa, ya que el individuo ponía en riesgo “su vida y la de terceros”.