Volcó un camión en la Autovía de Ruta 14 y desparramó cajas de pollos congelados

Un camión de una empresa con asiento en la ciudad de Monte Caseros volcó en la madrugada de este sábado en cercanías a Colonia Yerus, provincia de Entre Ríos en el kilómetro 244 de la Autovía de la Ruta Nacional 14 "José Gervasio Artigas".

El siniestro vial provocó un corte parcial de la circulación tras el desprendimiento de su acoplado que dejó desparramada decena de cajas con la mercadería que llevaba.

El conductor abandonó el lugar antes de la llegada de la policía, lo cual generó varias teorías sobre el hecho, lo cual es materia de investigación. Una de las hipótesis que difundieron los medios de prensa de la vecina provincia es que el chofer al parecer se hallaba alcoholizado, por lo cual decidió alejarse antes de ser sometido al correspondiente test, que se lleva a cabo en estos casos como parte de las actuaciones rutinarias.

El accidente ocurrió alrededor de las 3, cuando avanzaba con sentido de circulación Sur-Norte.

El camión Iveco 440, perteneciente a la firma “El Casereño S.A.”, que transportaba cajones de pollo congelado, quedó atravesado en el carril rápido, mientras que el acoplado cayó al cantero central y se destruyó, esparciendo la carga a lo ancho de la cinta asfáltica.

Bomberos Voluntarios actuaron por un derrame de combustible, y la empresa envió una grúa y otro camión para retirar la mercadería y despejar la vía.

La fiscal en turno ordenó actuaciones simples para investigar el hecho. Al arribar al lugar, los uniformados de la Comisaría de Colonia Yeruá constataron que el conductor había abandonado la escena. Testigos ocasionales señalaron que el camionero oriundo de la ciudad de Chajarí -según la documentación hallada en el interior del vehículo- habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.