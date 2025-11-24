Video viral en Corrientes: un profesor conmueve con una clase inclusiva en un Jardín de Riachuelo

La localidad correntina de Riachuelo se convirtió en noticia nacional luego de que el video de un profesor de educación física realizando una clase ejemplar de inclusión en el Jardín de Infantes Pequeños Genios se hiciera viral en redes sociales.

En las imágenes, se observa al docente, Nicolás Sánchez, generando una actividad lúdica adaptada para que Noah, un niño que padece una discapacidad, logre ser parte activa del juego, mientras es alentado efusivamente por todos sus compañeros.

Emoción familiar por la inclusión

La historia de inclusión tocó una fibra sensible en la familia de Noah. Sus padres, Daiana y Jorge, compartieron su emoción en una entrevista con el programa Arriba Argentinos de eltrece.

Señalaron que inicialmente tenían "miedo" sobre "cómo lo iban a incluir", pero al ver el material, se sintieron felices y orgullosos:

"Para nosotros fue muy emocionante cuando vimos el video, porque el profe es un capo, nunca lo dejó de lado", expresaron los padres.

"Una actividad normal"

El profesor Nicolás Sánchez relató que el video fue filmado por una de sus colegas y se mostró sorprendido por el alcance que tuvo, recibiendo mensajes "incluso de otros países".

Sánchez aseguró que se trata de "una actividad normal que hacemos siempre" en el jardín. No obstante, valoró la difusión de las imágenes, ya que sirvieron para que "la gente vea las actividades que hacemos, el trabajo de los profes" en la promoción de la inclusión y la empatía desde la primera infancia.