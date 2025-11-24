¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La China Suárez contó qué le enseña Mauro Icardi en una faceta íntima

La actriz mostró un aspecto desconocido de su vida y lo compartió junto a su novio con momentos de amor y complicidad

Por El Litoral

Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 10:53

Después de la jornada deportiva en la que la China Suárez alentó a su pareja Mauro Icardi en la cancha del Galatasaray, la pareja continuó compartiendo su felicidad a través de publicaciones en Instagram. Suárez publicó una selfie en blanco y negro en la que aparece sonriente y abrazada por Icardi, transmitiendo una imagen de cercanía y alegría.

En otra historia, la actriz mostró una copa de vino tinto y acompañó la imagen con la frase: “Salud, celebrando. Mi amor enseñándome a tomar vino tinto”, dejando ver el tono íntimo y festivo de la velada. Más adelante, replicó una fotografía que el delantero había compartido previamente, en la que ella posa con una copa y él la describe como “Mi princesa @sangrejaponesa”, reforzando el intercambio de gestos cariñosos en el espacio digital.

La efusiva celebración de la China tras el gol de Icardi en el estadio del Galatasaray marcó el inicio de una jornada llena de gestos románticos y muestras públicas de afecto entre la actriz argentina y el futbolista. La pareja, en el centro de la atención mediática, compartió la emoción del partido en Turquía y trasladó su complicidad a las redes sociales, donde publicaron imágenes y frases que reflejan el buen momento que atraviesan.

Durante el encuentro del Galatasaray frente al Gençlerbirlii, la China Suárez se mostró visiblemente emocionada en las tribunas. Apenas Icardi convirtió el gol que significó el empate parcial 1-1 a los 10 minutos del segundo tiempo, la actriz registró el momento.

En un video difundido en sus redes sociales, se la escucha gritar “¡Gol!” mientras celebra con entusiasmo el tanto de su pareja, mostrando la intensidad con la que vivió el partido y el ambiente festivo en el estadio.

