Juicio en Corrientes: la Fiscalía buscará derribar la tesis de emoción violenta en el crimen de Alfredo Molina

El Tribunal Oral Penal N.° 2 de Corrientes retomará este martes el juicio contra el imputado Osvaldo David Medina, acusado de asesinar a balazos a Alfredo Molina (hijo del entonces Jefe de la Policía de Corrientes) y de herir de gravedad a su expareja, la oficial Bárbara Romero. El doble crimen ocurrió el 13 de abril de 2024 en la localidad de San Cosme.

La fiscal María Lucrecia Troia Quirch (UFIC N.° 1 de Capital) impulsa una teoría del caso enfocada en derribar la estrategia de la defensa, que intentará introducir el atenuante de la emoción violenta (establecido en el artículo 81, inciso 1 a) del Código Penal).

La acusación y el cargo de la fiscalía

Medina es juzgado como autor penalmente responsable de:

Homicidio agravado por el uso de arma de fuego (contra Alfredo Molina). Homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género y uso de arma de fuego (contra su expareja, Bárbara Romero).

La fiscal Troia Quirch señaló en su alegato de apertura que, dada la contundencia de las pruebas, la discusión en el juicio se centrará en el porqué del hecho y no en la autoría del acusado.

La fiscal afirmó que Medina "abusó y quebró la confianza depositada por la sociedad en él para protegernos", utilizando las herramientas del Estado para atentar contra la vida de dos personas.

Rechazo a la emoción violenta

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la figura de la emoción violenta no se da en este caso. Troia Quirch anticipó que se demostrará que:

No fue un hecho sorpresivo: El vínculo entre las víctimas ( Molina y Romero ) era cabalmente conocido por el acusado.

Intención Clara: Se demostrará que el acusado tuvo la "clara intención de acabar con la vida de ambos".

El martes 25 de noviembre está prevista la segunda de las siete audiencias programadas por el Tribunal (presidido por la jueza Rosa Elizabeth Ascona). En esta jornada se escucharán los testimonios del primer agente de policía que llegó a la escena, la profesional a cargo de las pericias criminológicas y la madre de la oficial Bárbara Romero.