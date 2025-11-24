Mandiyú festejó sin jugar su pase a la Segunda Ronda del Regional

El Deportivo Mandiyú festejó sin jugar en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol. Se disputó la quinta fecha, penúltima de la fase de grupos, el Albo quedó libre pero se aseguró un lugar en la segunda etapa.

Mandiyú será uno de los 16 participantes en la siguiente ronda. Clasificará como primero en la Zona 3 o como el mejor segundo.

Los resultados arrojados en los cinco grupos que tienen tres participantes en la Región Litoral Norte, le dio al equipo capitalino el boleto de manera anticipada.

El equipo que conduce técnicamente Fabián “Bocha” Ponce logró el pasaje anticipado a la segunda etapa con un andar sólido que le permite estar invicto en tres presentaciones, con 13 goles a favor y solamente 1 en contra.

En el cierre de la Zona 3, Mandiyú visitará a Sportivo Surubí de Goya. El local necesita triunfar para clasificar sin depender de otros resultados.

Los clasificados

Cuando resta una fecha para concluir la primera etapa (grupos) ya hay doce equipos clasificados y solamente quedan cuatro lugares por cubrir.

La provincia de Corrientes sumará uno (ganador de la Zona 5) y podría lograr otra plaza como el mejor segundo.

En la segunda ronda comenzarán los cruces de eliminación directa con partidos de ida y vuelta. Luego llegarán las rondas 3, 4 y 5 para determinar el equipo que avanzará a la Etapa Final.

Los equipos que avanzaron de ronda de manera anticipada son:

8 de diciembre (Formosa)

Deportivo Mandiyú

Rivera del Paraná (Bella Vista)

Guaraní Antonio Franco (Posadas)

Gibson Brown (Posadas)

Estudio Galeano (Posadas)

Luz y Fuerza (Puerto Iguazú)

Defensores (Puerto Vilelas, Chaco)

Deportivo Fontana

Policiales (Resistencia)

Cultural (Castelli, Chaco)

Comercio (Santa Sylvina, Chaco).