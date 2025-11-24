 El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente contra Estudiantes por el desplante a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la AFA abrió un expediente contra Estudiantes de la Plata por la actitud de sus jugadores, que hicieron un pasillo de espaldas a Rosario Central, en protesta por el título de campéon, otorgado días atrás.

Según consta en la nota que publicó la casa madre del fútbol argentino, el equipo platense tiene 48 horas para justificar la actitud de los futbolistas. Además, insta a los todos los jugadores, a los que cita con nombre y apellido, a que “indiquen si recibieron instrucciones sobre la medida”.

Por el momento poco se sabe sobre la determinación que tomará el Tribunal de Disciplina sobre este hecho, dado que es la primera vez que ocurre en el fútbol argentino. Es sabido el enfrentamiento de la cúpula de la AFA con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, por lo que no sería de extrañar algún castigo para la Bruja, tal como ocurrió en el pasado con Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba.

El comunicado del Tribunal de Disciplina

Las presentes actuaciones iniciadas de oficio (art. 51° Inc. f) con motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial y

CONSIDERANDO:

Que, antes de resolver en definitiva, corresponde garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los involucrados, conforme lo dispuesto por el art. 38 del Código Disciplinario de la AFA;

Por ello, los miembros autorizantes,

RESUELVEN:

1°) DAR VISTA de las presentes actuaciones al Club Estudiantes de La Plata, a su Comisión Directiva, a su Presidente y al capitán del equipo, Sr. Núñez Santiago Misael, por el término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, a fin de que, en los términos del art. 38 y 49 inc. 9 del Código Disciplinario de la AFA, tomen conocimiento de los hechos investigados y formulen su defensa y/o descargo respecto del eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Asociación del Fútbol Argentino publicado el 12 de febrero del año 2025.

2°) CORRER TRASLADO a los jugadores: Muslera Micol, Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farias Facundo Hernán, González Pires Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás, Amondarain Mikel Jesús y a Leandro González Pirez y Lucas Alario para que, dentro del mismo plazo de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, ejerzan su derecho de defensa e indiquen si han recibido instrucciones sobre la medida adoptada.

3°) La presente vista no reemplaza a la que deben tomar los clubes (ambos) en forma directa del sistema COMET por las incidencias disciplinarias producidas durante el encuentro.

4°) HÁGASE SABER que la falta de presentación en término no impedirá que este Tribunal resuelva con las constancias obrantes en autos, conforme el Código Disciplinario de la AFA.

*TN