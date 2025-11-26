Corrientes: una familia sufrió un violento robo en su casa

En la localidad de Alvear una familia vivió momentos de extrema violencia en la madrugada de este miércoles, cuando desconocidos ingresaron a su vivienda con intención de robar dinero.

Ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Francisco Sussini, de la localidad de Alvear, donde tres personas que aún no fueron identificadas rompieron la puerta de acceso y se encaminaron a la habitación de Román Obregón, quien fue despertado a golpes.

A través de un audio que llegó a El Litoral, se relata cómo Obregón fue encañonado por una pistola y una escopeta mientras se le pedía a los gritos que entregue dinero. Luego fue maniatado con precintos a la vez que los malvivientes daban vuelta su casa.

Al no encontrar lo que buscaban, los ladrones, que cargaban un machete, empezaron a golpearlo con el arma blanca, provocando heridas en los brazos y la espalda.

No solo Román resultó herido, sino también su madre, doña Blanca, quien fue arrastrada de los pelos bajo el mismo pedido. La mujer fue amenazada con que iban a matar a su hijo si no entregaba el dinero.

La otra víctima fue Rocío, la esposa de Román, quien entregó 200 mil pesos que fue la recaudación del kiosco que abrieron una semana antes.

Tras obtener ese dinero, los ladrones se llevaron un arma reglamentaria y los celulares de los integrantes de la familia, quienes quedaron encerrados y atados en una de las habitaciones del domicilio.

Por otra parte, se denuncia que la casa fue marcada días anteriores por personas desconocidas en la zona.

La denuncia sobre el violento hecho ya está realizada y la Policía empezó con la investigación del caso, mientras que Román fue trasladado al hospital local donde constataron cortes en su brazo y golpes en la espalda.