Corrrientes: una joven dio a luz en la calle y una vecina la asistió en el parto

Una joven de la localidad de Esquina protagonizó un momento de gran conmoción este miércoles al dar a luz en plena vía pública, a pocos metros del hospital San Roque.

El hecho ocurrió cerca del mediodía sobre la calle Antártida Argentina, cuando la moto en la que se trasladaba junto a su marido se detuvo de forma inesperada mientras intentaban llegar al centro de salud.

El parto se produjo en cuestión de minutos, sin tiempo para pedir asistencia médica.

Vecinos que circulaban por la zona dieron aviso al servicio de emergencias y ayudaron a contener a la joven hasta la llegada del personal sanitario.

Minutos después, tanto la madre como el recién nacido fueron trasladados al hospital local, donde permanecen en buen estado de salud, según informaron fuentes médicas.