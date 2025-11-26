Ante las altas temperaturas, cuándo llegará el alivio a Corrientes

La provincia vive jornadas de intenso calor esta semana, si bien las temperaturas aún no fueron extremas se esperan máximas de 36°C para el próximo sábado. Sin embargo, se prevé un leve alivio para el domingo según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con la llegada de vientos por el sureste, lluvias y máximas de 25°C.

Calor en aumento

Las máximas irán en aumento. Fuente: Agromet.

Un leve respiro para el domingo. Fuente: Agromet.

Este miércoles las máximas alcanzaron los 33°C y el calor se pudo sentir en Corrientes, para este jueves se espera que se mantenga en los 33°C con mínimas de 20°C. Los vientos podrían correr por el noreste y los cielos permanecerán parcialmente nublados.

El termómetro podría seguir en aumento para el viernes con 35°C de máxima y 23°C de mínimas, con vientos por el norte de manera predominante.

“Las temperaturas máximas en nuestra provincia irán en ascenso hasta el viernes, luego descienden un poco y a partir del martes 2 nuevamente en ascenso”, explicó la observadora meteorológica Carolina Fernández López.

Cuándo llegan las lluvias

Las lluvias comenzarán en el extremo suroeste de la provincia. Fuente: Agromet.

“Respecto a las precipitaciones se pronostican a partir del día sábado iniciando en el extremo suroeste, cubriendo toda la provincia el domingo y terminando recién el lunes en el sector centro y norte de Corrientes”, agregó la especialista.

Las precipitaciones se pueden producir entre el sábado y domingo en Corrientes. Fuente: Agromet.

En cuanto a la capital, durante los próximos días no se esperan precipitaciones hasta el sábado por la noche cuando se anticipan lloviznas. Mientras que para el domingo podría llegar un sistema de tormentas por el sur con mayor intensidad por la tarde noche con un 70% de probabilidad hasta el momento.

Las mismas podrían continuar el lunes con tormentas aisladas.