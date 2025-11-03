La Justicia de Corrientes declara culpable al psicólogo por abuso sexual a menor con discapacidad en Itá Ibaté

La Justicia de Corrientes emitió este lunes un veredicto de culpabilidad por unanimidad contra el psicólogo Ricardo Daniel Chercasky, único imputado por el grave delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un joven de 15 años con discapacidad, en la localidad de Itá Ibaté.

Pasadas las 11:30, el Tribunal de Juicio, conformado por María Mercedes Leconte, Ana del Carmen Figueredo y Darío Alejandro Ortíz, dio inicio a la audiencia final donde se escucharon los alegatos de cierre de la Fiscalía, la Querella, el Asesor de Menores y la Defensa.

Pruebas Contundentes

Tras la deliberación, el Tribunal resolvió que Chercasky es penalmente responsable de la imputación. La resolución unánime se fundamentó en la solidez de las pruebas presentadas a juicio:

El relato del menor en Cámara Gesell .

La declaración de la madre de la víctima.

Los informes de las Licenciadas en Psicología del Cuerpo Forense del Poder Judicial.

La denuncia contra el profesional, que se desempeñaba en el hospital “Inmaculada Concepción”, se había formalizado el 20 de enero pasado. La causa ya había superado el "control de acusación" ante el juez de Garantías Leandro Andrés Maciel a principios de septiembre, donde se reunieron las evidencias clave.

La sentencia definitiva con la pena que deberá cumplir Ricardo Daniel Chercasky será leída este jueves a las 11:30.