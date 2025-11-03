Corrientes: vecinos frustraron un robo en el barrio 60 Viviendas de Bella Vista

Un intento de robo fue frustrado en la ciudad correntina de Bella Vista por vecinos del barrio 60 Viviendas. El sospechoso, identificado como Luque Alejandro Ramón, fue reducido hasta la llegada de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la ciudad.

Según fuentes policiales, Luque habría robado dinero en efectivo de un kiosco ubicado en la calle Federación N° 1.732. No se registraron heridos durante el incidente.

La acción vecinal permitió contener al sospechoso y a las evidencias hasta la llegada de los oficiales que realizaron la detención formal bajo las directivas de la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC).