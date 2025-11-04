Corrientes: se secuestró un cargamento de droga valuado en más de 425 millones de pesos

La Policía de Corrientes informó el lunes secuestró un cargamento de droga en la localidad de Itatí.

Ocurrió durante la noche del lunes, cuando efectivos que realizaban un recorrido de prevención de delitos en el barrio 9 de Julio, divisaron en la zona de una cañada varias personas que huyeron al notar su presencia y abandonaron cinco bolsas de arpillera a orillas del río Paraná.

Esto motivó a la revisión de las bolsas abandonadas, hallándose una gran cantidad de ladrillos o panes de marihuana.

En el lugar intervino personal de la división de Drogas Peligrosas de Ensenada Grande, G.T.O y la U.R.I. San Luis del Palmar, que lograron contabilizar 201 ladrillos de marihuana con un peso total de 127 kilogramos. Según las autoridades, esto representa un aproximado de 425 millones de pesos.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se realizaron los trámites de rigor.