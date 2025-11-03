Argentina debuta ante Bélgica en el Mundial Sub 17

Argentina y Bélgica jugarán este lunes desde las 11.45 en la cancha dos del predio Aspire Zone de Doha, por la primera fecha del Grupo D de la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025. Luego del subcampeonato con la Sub 20 en Chile, Diego Placente vuelve a tomar las riendas de un seleccionado nacional y afronta un nuevo desafío, que comenzará en el cruce ante los Diablos Rojos, en lo que será el primer vistazo a los Mundiales con 48 equipos. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Argentina y Bélgica al duelo por el Mundial Sub 17

La Albiceleste se embarca en uno de los pocos torneos de selecciones que nunca pudo ganar, de hecho, jamás alcanzó la final. Con Placente sediento de revancha, el plantel se embarca en lo que será su primera experiencia mundialista, con figuras como el delantero de Lanús, Thomas De Martis y el mediocampista de Newell’s, Jerónimo Gómez Mattar. Además, hay dos nuevos europibes entre los convocados: José Castelau, arquero cuyo pase pertenece al Real Madrid, y Can Armando Güner, delantero alemán procedente de las inferiores del Borussia Mönchengladbach.

El seleccionado belga se clasificó después de alcanzar las semifinales en el Campeonato Europeo juvenil, dejando en el camino a Inglaterra y República Checa. Entre sus figuras cuenta con los mediocampistas Jordy Mokio y Nathan De Cat, cuyos pases pertenecen a Ajax y Anderlecht, respectivamente. Ambos tienen un valor combinado de 15 millones de euros.

La probable formación de Argentina vs. Bélgica, por el Mundial Sub 17

José Castelau; Misael Zalazar, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Santiago Espíndola; Ramiro Tulián, Felipe Pujol, Can Güner; Thomás De Martis. DT: Diego Placente.

El posible once de Bélgica vs. Argentina, por el Mundial Sub 17

Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Bob Browaeys.

Argentina vs. Bélgica, por el Mundial Sub 17: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 11.45

TV: D Sports y TV Pública

Árbitro: Rustam Lutfullin (UZB)

Estadio: Cancha 2 - Aspire Zone (Doha)

TyC Sports