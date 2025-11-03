¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

AFORTUNADO

Un correntino se convirtió en millonario con la Quiniela Poceada

El apostador es de Capital y realizó la jugada ganadora en la agencia oficial N° 499 de esta ciudad.

Por El Litoral

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 10:44

Lotería Correntina informó que en el sorteo de sábado un nuevo apostador se convirtió en millonario a través de la Quiniela Poceada Correntina. Un afortunado jugador de Capital se llevó el gran premio de $60.380.595, tras acertar los cinco números sorteados: 06 - 08 - 43 - 47 - 50.

La Agencia Oficial N° 499 de Capital es donde se realizó la apuesta ganadora, consolidando a la Quiniela Poceada Correntina como una de las opciones preferidas por los apostadores en busca de grandes premios.

Desde Lotería Correntina felicitan al ganador y recuerdan que este juego sigue repartiendo premios millonarios en toda la provincia.

Para más información sobre sorteos y premios, se puede consultar a las redes sociales oficiales o acercarse a la agencia oficial más cercana.

