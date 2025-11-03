Rivas Piasentini: “Los sueldos y el presupuesto 2026 están garantizados”

El ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, aseguró que la provincia tiene garantizado el pago de salarios y que el presupuesto 2026 se encuentra en su etapa final de elaboración. En diálogo con Hoja de Ruta, el funcionario confirmó que el proyecto será enviado en los próximos días a la Legislatura y anticipó que mantendrá “la línea de equilibrio fiscal y previsibilidad” que caracterizó a la gestión económica provincial en los últimos años.

“Vamos a seguir pagando en tiempo y forma, como una de las pocas provincias que mantiene esa modalidad. Tenemos la previsión financiera para cerrar el año sin dificultades y con los recursos necesarios para cumplir con todas las obligaciones del Estado”, afirmó.

Rivas Piasentini explicó que el nuevo presupuesto contemplará un crecimiento cercano al 10% respecto del de este año y estará centrado en la continuidad de los ejes de inversión pública, política salarial y sostenibilidad fiscal. “Será un presupuesto prudente, con una mirada realista del contexto nacional, pero que garantiza la operatividad del Estado y la inversión en sectores prioritarios”, señaló.

El ministro también se refirió al impacto de la situación macroeconómica en las finanzas provinciales y destacó el esfuerzo realizado para mantener la estabilidad. “La administración ordenada y la disciplina fiscal nos permitieron sostener la regularidad de los pagos, incluso en los meses más difíciles. Corrientes no se detuvo, seguimos cumpliendo con los compromisos y avanzando en obras”, subrayó.

Consultado sobre el pago de los sueldos y aguinaldos de fin de año, Rivas Piasentini llevó tranquilidad a los empleados estatales: “Sabemos hacerlo y tenemos las herramientas para sostener el salario en esta época. No habrá sobresaltos en diciembre”.

Finalmente, el ministro adelantó que el presupuesto 2026 mantendrá la estructura programática habitual y estará alineado con los objetivos del plan de gobierno provincial. “Es un presupuesto que garantiza la previsibilidad del Estado, que cuida el salario y sostiene el nivel de inversión. Ese es el compromiso que asumimos”, concluyó.

